



В Бней-Браке снесли здание без эвакуации: крыша рухнула на остановку



В городе Бней-Брак осуществлен контролируемый снос табачной фабрики "Дубек".



Здание сносят для строительства жилых домов. Однако сегодня утром, 30 октября, работы по сносу части здания были проведены без необходимой эвакуации, и здание рухнуло на глазах у прохожих, когда его крыша упала прямо на близлежащую автобусную остановку и стала причиной ее разрушения.



На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как пешеходы на параллельном тротуаре с изумлением наблюдают за разрушением здания, а в это время по улице продолжают ездить автомобили, в том числе автобус с пассажирами.

