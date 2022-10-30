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В Бней-Браке снесли здание без эвакуации: крыша рухнула на остановку
30.10.2022 13:07 Аркадий Бочаровский

В Бней-Браке снесли здание без эвакуации: крыша рухнула на остановку


В городе Бней-Брак осуществлен контролируемый снос табачной фабрики "Дубек".

Здание сносят для строительства жилых домов. Однако сегодня утром, 30 октября, работы по сносу части здания были проведены без необходимой эвакуации, и здание рухнуло на глазах у прохожих, когда его крыша упала прямо на близлежащую автобусную остановку и стала причиной ее разрушения.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как пешеходы на параллельном тротуаре с изумлением наблюдают за разрушением здания, а в это время по улице продолжают ездить автомобили, в том числе автобус с пассажирами. 
 

 

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