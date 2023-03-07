



В Бней-Браке из-за фейерверка подросток едва не лишился глаза

Двое подростков были арестованы в Бней-Браке после инцидента, связанного с поджогом мусора и запуском фейерверков по мирным жителям.



17-летний подросток был доставлен в больницу на машине скорой помощи с серьезной травмой глаза, полученной в результате взрыва фейерверка, направленного ему в лицо. Мальчику была сделана операция в надежде спасти его зрение, сообщает Mako.



Двое арестованных, которые, как позже выяснилось, были 17-летним и 18-летним подростками, сначала не отреагировали на просьбу офицера полиции остановиться. Затем к ним был приставлен пистолет, и они были обысканы. У них были найдены четыре фейерверка.



"Я был дома, когда услышал звук взрыва взрывчатки с улицы. Через несколько мгновений ко мне подбежали дети и позвали меня помочь мальчику, который был ранен в лицо и получил кровавый синяк. Я оказал ему первую медицинскую помощь, которая включала в себя перевязку и остановку кровотечения, и мы отвезли его на машине скорой помощи MDA для дальнейшего лечения в больницу ", - рассказал MAKO старший медик MDA Шарон Шалом.

