



В берлинском бассейне нашли 45-килограммового кабана

Житель Нойенхагена, пригорода Берлина, в начале этого месяца обнаружил плавающего в бассейне 45-килограммового кабана, пишет jpost.



По сообщениям местных СМИ, животное, скорее всего, прыгнуло в бассейн, чтобы спастись от жары, поскольку температура достигала 27 градусов по Цельсию.



Однако кабан не смог самостоятельно выбраться из бассейна, из-за чего он некоторое время плавал, пока его не обнаружил житель Нойенхагена.



С помощью пожарных и местных жителей, которые наполнили бассейн водой, кабана спасли с помощью лестницы и стропы.



Спасательная операция длилась примерно полтора часа. "Мы не знали, что кабан может так долго плавать", — сказал представитель полиции.



Немного отдохнув, кабан побежал обратно в близлежащий лесной массив, откуда, вероятно, пришел.



В последние годы кабаны стали обычным явлением в городских районах Германии, куда они приходят собирать пищу из мусора и отходов.



