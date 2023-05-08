В Берлине задержали предполагаемого врача-убийцу из знаменитой клиники Шерите
Кардиолога подозревают в убийстве двух пациентов при помощи больших доз успокоительных, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на генпрокуратуру Берлина.
55-летний мужчина подозревается в том, что в двух случаях в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии сознательно ввел пациентам смертельно такие высокие дозы седативного средства, в результате чего они умерли.
По данным полиции, он был уволен из клиники в 2022 году.
Расследование началось после того, как клиника подала жалобу на врача.
Арестовать его смогли только после медицинского заключения. Ранее эксперты разбирались, оправдано ли было введение таких высоких доз препарата.
В понедельник обвиняемый предстанет перед следственным судьей окружного суда Тиргартена для вынесения решения о содержании подозреваемого под стражей.