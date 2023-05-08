



В Берлине задержали предполагаемого врача-убийцу из знаменитой клиники Шерите

Кардиолога подозревают в убийстве двух пациентов при помощи больших доз успокоительных, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на генпрокуратуру Берлина.



55-летний мужчина подозревается в том, что в двух случаях в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии сознательно ввел пациентам смертельно такие высокие дозы седативного средства, в результате чего они умерли.



По данным полиции, он был уволен из клиники в 2022 году.



Расследование началось после того, как клиника подала жалобу на врача.



Арестовать его смогли только после медицинского заключения. Ранее эксперты разбирались, оправдано ли было введение таких высоких доз препарата.



В понедельник обвиняемый предстанет перед следственным судьей окружного суда Тиргартена для вынесения решения о содержании подозреваемого под стражей.