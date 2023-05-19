



В Берлине разъяренные водители избили активистов, которые блокировали дороги

В Берлине группа климатических активистов "Последнее поколение" заблокировала ряд дорог, однако некоторым водителям терпение лопнуло и те силой оттеснили протестующих.



Об этом сообщает Tagesschau.



Водители применили насилие против активистов климатической группы "Последнее поколение" в пятницу утром. По словам фотографа агентства dpa, они вытащили протестующих на автостраду A100 у выезда с бульвара Курфюрстендамм, били их и толкали ногами.



По данным полиции, активисты "Последнего поколения" утром перекрыли движение транспорта всего в одиннадцати местах в Берлине. От климатических демонстраций пострадали главные дороги, ведущие в город, Мюллерштрассе, Франкфуртская аллея и дамба Темпельхофер.



На автобане А100 четверо активистов приклеили себя скотчем к дороге, а двое – к автомобилю, заблокировав левую и правую полосы движения, при этом средняя полоса была свободной. На месте происшествия присутствовала полиция. Демонстранты из группы также приклеили свои руки к улице Мюллерштрассе.



В целом активисты "Последнего поколения" протестовали в Берлине в 14 местах, требуя усиления политических мер против изменения климата. По мнению климатической группы, блокады были намеренно направлены на то, чтобы помешать праздничному движению из города.



Группа "Последнее поколение", которая была основана в конце 2021 года, впервые заблокировала подъездные пути к автомагистралям в Берлине 24 января 2022 года. После этого, с перерывами, такие блокировки происходили почти ежедневно, так же как и протесты в музеях, на стадионах, возле нефтепроводов и в аэропортах. Активисты призывают к ограничению скорости до 100 км/ч на немецких автобанах и постоянного билета в 9 евро для автобусов и поездов в качестве немедленных мер против надвигающегося "климатического коллапса".



