



В Берлине лопнул гигантский аквариум в отеле Radisson Blu

Немецкие спасательные службы сообщили в пятницу, что в отеле в центре Берлина взорвался 16-метровый аквариум, в результате чего два человека получили ранения, пишет Reuters



По сообщению пожарной службы Берлина, более 100 сотрудников службы экстренного реагирования были вызваны для устранения повреждений в отеле Radisson Blu в районе Митте немецкой столицы, причина которых до сих пор не выяснена.

Около 5:45 утра по местному времени раздался очень громкий шум, и части фасада отеля, в котором располагался аквариум, вылетели на улицу, сообщил представитель полиции в местном издании RBB.Берлинское дорожное агентство VIZ и берлинская полиция сообщили, что на улицу снаружи вылилось огромное количество воды. Аварийные службы перекрыли улицe, на которой расположен отель — Карл-Либкнехтштрассе — которая ведет от Александерплац к Бранденбургским воротам, из-за большого объема воды, вытекшей из здания.400 гостей отеля эвакуировали из здания и должны перевезти в другую гостиницу в Берлине. В комплекс были отправлены автобусы, чтобы укрыть людей, покидающих отель, поскольку температура воздуха в Берлине составляла около -7 градусов по Цельсию, сообщила полиция.Здание DomAquaree находится всего в 350 метрах от Берлинского собора и включает в себя аквариум Sea Life, а также так называемый AquaDom, гигантский аквариум, в котором обитает около 1500 видов тропических рыб.Согласно веб-сайту DomAquaree, АкваДом, популярная туристическая достопримечательность, является "самым большим в мире отдельно стоящим цилиндрическим аквариумом". 10-минутная поездка на лифте через аквариум была одним из самых ярких моментов аттракциона.