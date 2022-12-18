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В Берлине лопнул гигантский аквариум: полиция не ищет подозреваемых
18.12.2022 02:30 Ольга Белозерова

В Берлине лопнул гигантский аквариум: полиция не ищет подозреваемых

Полиция Берлина заявила, что не ищет подозреваемых в причастности к инциденту с аквариумом в отеле Radisson Blu.

Об этом сообщает ВВС

В отеле лопнул огромный аквариум на 1 миллион литров. Соленая вода затопила отель и близлежащие улицы. Погибли сотни рыб, два человека пострадали.

Источник в полиции сообщил местным СМИ, что нет никаких доказательств того, что инцидент был результатом целенаправленной атаки.

Расследование точной причины произошедшего продолжается. Есть предположение, что отрицательные температуры, которые опустились до -6°C, могли вызвать трещину в баке.

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