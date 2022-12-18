В Берлине лопнул гигантский аквариум: полиция не ищет подозреваемых
Полиция Берлина заявила, что не ищет подозреваемых в причастности к инциденту с аквариумом в отеле Radisson Blu.
Об этом сообщает ВВС.
В отеле лопнул огромный аквариум на 1 миллион литров. Соленая вода затопила отель и близлежащие улицы. Погибли сотни рыб, два человека пострадали.
Источник в полиции сообщил местным СМИ, что нет никаких доказательств того, что инцидент был результатом целенаправленной атаки.
Расследование точной причины произошедшего продолжается. Есть предположение, что отрицательные температуры, которые опустились до -6°C, могли вызвать трещину в баке.