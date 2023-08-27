В Бердянске вспыхнул сильный пожар на заводе – видео
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о сильном пожаре на территории одного из предприятий в оккупированном Бердянске. По его словам, в цеха завода накануне свозили военную технику.
Отмечается, что жители Бердянска не сообщали о взрывах или обстрелах города, после которых мог начаться пожар.
В свою очередь представитель “администрации” Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске загорелся промышленный мусор на открытой территории.
“Площадь пожара около 150 квадратных метров, возгорание уже локализовано”, - утверждает он.