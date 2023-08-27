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В Бердянске вспыхнул сильный пожар на заводе – видео
27.08.2023 20:41 Евгения Маркова

В Бердянске вспыхнул сильный пожар на заводе – видео

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о сильном пожаре на территории одного из предприятий в оккупированном Бердянске. По его словам, в цеха завода накануне свозили военную технику. 

Отмечается, что жители Бердянска не сообщали о взрывах или обстрелах города, после которых мог начаться пожар.

В свою очередь представитель “администрации” Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске загорелся промышленный мусор на открытой территории. 

“Площадь пожара около 150 квадратных метров, возгорание уже локализовано”, - утверждает он.

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