



В Бердянске вспыхнул сильный пожар на заводе – видео

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о сильном пожаре на территории одного из предприятий в оккупированном Бердянске. По его словам, в цеха завода накануне свозили военную технику.



Отмечается, что жители Бердянска не сообщали о взрывах или обстрелах города, после которых мог начаться пожар.



В свою очередь представитель “администрации” Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске загорелся промышленный мусор на открытой территории.



“Площадь пожара около 150 квадратных метров, возгорание уже локализовано”, - утверждает он.