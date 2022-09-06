



В Бердянске подорвали автомобиль местного "коменданта"

В результате сегодняшнего взрыва в оккупированном Бердянске был подорван автомобиль "коменданта" города Артема Бардина с позывным "Феликс". Он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили назначенные РФ "власти".



После подрыва авто произошла перестрелка, ранен один человек.



Также опубликованы фото взорванной машины. На них видно, что автомобиль почти полностью выгорел.



Местные Телеграм-каналы сообщали, что взрыв произошел рядом со зданием городской администрации.



Напомним, что в конце августа в оккупированном Бердянске в результате подрыва машины погиб "замначальника ГАИ". А спустя всего несколько дней в Бердянске произошел взрыв у штаба организации "Мы вместе с Россией".