В Бен-Гурион поймана контрабандистка опасных рептилий
В международном аэропорту Бен-Гурион задержали 30-летнюю жительницу Рамат-Гана по подозрению в незаконном ввозе в Израиль опасных рептилий.
Когда женщина вышла из терминала, полицейские остановили ее, чтобы проверить багаж.
Внутри было выявлено более 70 различных рептилий, в том числе десятки змей, гигантские анаконды, черепахи и редкие ящерицы.
Вся эта живность была спрятана в тканевых мешках и носках. Задержанная подозреваемая была передана на допрос для дальнейшего расследования. Рептилий отдали Управлению природы и парков.