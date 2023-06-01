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В Бен-Гурион поймана контрабандистка опасных рептилий
01.06.2023 13:26 Алина Груднева

В Бен-Гурион поймана контрабандистка опасных рептилий

В международном аэропорту Бен-Гурион задержали 30-летнюю жительницу Рамат-Гана по подозрению в незаконном ввозе в Израиль опасных рептилий.

Когда женщина вышла из терминала, полицейские остановили ее, чтобы проверить багаж.

Внутри было выявлено более 70 различных рептилий, в том числе десятки змей, гигантские анаконды, черепахи и редкие ящерицы.

Вся эта живность была спрятана в тканевых мешках и носках. Задержанная подозреваемая была передана на допрос для дальнейшего расследования. Рептилий отдали Управлению природы и парков.
 

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