



В Бен-Гурион поймана контрабандистка опасных рептилий

В международном аэропорту Бен-Гурион задержали 30-летнюю жительницу Рамат-Гана по подозрению в незаконном ввозе в Израиль опасных рептилий.



Когда женщина вышла из терминала, полицейские остановили ее, чтобы проверить багаж.



Внутри было выявлено более 70 различных рептилий, в том числе десятки змей, гигантские анаконды, черепахи и редкие ящерицы.



Вся эта живность была спрятана в тканевых мешках и носках. Задержанная подозреваемая была передана на допрос для дальнейшего расследования. Рептилий отдали Управлению природы и парков.

