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В Бен-Гурион иностранец угнал автомобиль, предоставленный для проката
09.12.2022 08:11 Алина Груднева

В Бен-Гурион иностранец угнал автомобиль, предоставленный для проката

Вечером, 8 декабря, иностранец угнал в аэропорту Бен-Гурион автомобиль, предоставленный поставщиком услуг.

 
Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на Управление аэропортов Израиля.
 
Пострадавших в результате инцидента нет, ведется расследование.
 
В заявлении сказано, что инцидент носит криминальный характер. 
 
По данным управления, украденный автомобиль, который был пригнан для клиента в рамках проката, покинул территорию аэропорта Бен-Гурион после того, как его забрал угонщик. Позже водителя арестовали.

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