



В Бен-Гурион иностранец угнал автомобиль, предоставленный для проката

Вечером, 8 декабря, иностранец угнал в аэропорту Бен-Гурион автомобиль, предоставленный поставщиком услуг.

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на Управление аэропортов Израиля.

Пострадавших в результате инцидента нет, ведется расследование.

В заявлении сказано, что инцидент носит криминальный характер.

По данным управления, украденный автомобиль, который был пригнан для клиента в рамках проката, покинул территорию аэропорта Бен-Гурион после того, как его забрал угонщик. Позже водителя арестовали.