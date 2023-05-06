



В Белгородской области жалуются на обстрелы: есть пострадавший

В городе Шебекино Белгородской области России жалуются на обстрелы. Есть пострадавший.



Об этом сообщает Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.



"Сейчас продолжается обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший", - пишет губернатор.



По словам Гладкова, оперативные службы сейчас работают на месте.



Как отмечает российский Mash, гражданские сообщают о десятках прилетов.



"Есть попадания по школе. Предварительно, пострадал один человек", - добавляет издание.



