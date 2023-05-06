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В Белгородской области жалуются на обстрелы: есть пострадавший
06.05.2023 12:49 Ирина Демьянова

В Белгородской области жалуются на обстрелы: есть пострадавший

В городе Шебекино Белгородской области России жалуются на обстрелы. Есть пострадавший.

Об этом сообщает Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Сейчас продолжается обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший", - пишет губернатор.

По словам Гладкова, оперативные службы сейчас работают на месте.

Как отмечает российский Mash, гражданские сообщают о десятках прилетов.

"Есть попадания по школе. Предварительно, пострадал один человек", - добавляет издание.

 

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