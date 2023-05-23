



В белгородской области захвачен американский бронеавтомобиль MaxxPro

Члены украинской ДРГ,совершившие рейд в Белгородской области, пересекли российскую границу на американских бронетранспортерах, один из которых был захвачен российскими силовиками.



Как передает Telegram-канал «Военкоры русской весны», речь идет о БТР MRAP International М1224 MaxxPro, которые были переданы Пентагоном в рамках военной помощи Киеву.



Эти боевые машины снабжены усиленной противоминной и противозасадной защитой и предназначены для поддержки пехоты.



Сообщается, что одни из таких бронетранспортеров был обнаружен в поселке Глотово Грайвороновского района Белгородской области.

