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В белгородской области захвачен американский бронеавтомобиль MaxxPro
23.05.2023 07:36 Аркадий Бочаровский

В белгородской области захвачен американский бронеавтомобиль MaxxPro

Члены украинской ДРГ,совершившие рейд в Белгородской области, пересекли российскую границу на американских бронетранспортерах, один из которых был захвачен российскими силовиками.

Как передает Telegram-канал «Военкоры русской весны», речь идет о БТР MRAP International М1224 MaxxPro, которые были переданы Пентагоном в рамках военной помощи Киеву.

Эти боевые машины снабжены усиленной противоминной и противозасадной защитой и предназначены для поддержки пехоты.

Сообщается, что одни из таких бронетранспортеров был обнаружен в поселке Глотово Грайвороновского района Белгородской области. 
 

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