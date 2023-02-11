



В Белгородской области вновь сообщили об обстреле

Утром, 11 февраля, власти Белгородской области вновь сообщили об обстреле, который, традиционно, приписывается украинским военным.



Информацию подтвердил губернатор региона Вячелав Гладков.



По его словам, зафиксированы попадания по территории предприятия в городе Шебекино. По предварительным данным, пострадали трое мужчин.



"Три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна. Также один снаряд прилетел в остановочный павильон. Есть повреждения в 3 машинах. Глава округа Владимир Жданов и все оперативные службы находятся на месте", - отметил он.