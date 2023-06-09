Новости » Происшествия
09.06.2023 18:29 Алина Груднева

В Белгородской области устранен российский полковник

В Белгородской области устранен полковник Владимир Кузнецов, который должен был организовывать отпор "украинским ДРГ".

По данным издания "Обозреватель", об этом рассказал военный РФ с позывным "Тринадцатый".

"Подтверждается информация о гибели в Белгородской области полковника-десантника Владимира Кузнецова. Его задачей была организация отпора украинским диверсантам, он попал в засаду на служебном автомобиле недалеко от границы", - сказано в сообщении.

По словам "Тринадцатого", полковник Кузнецов погиб в стрелковом бою с оружием в руках.
 

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