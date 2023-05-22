В Белгородской области РФ ввели "режим контртеррористической операции"
В Белгородской области России объявили о введении правового режима контртеррористической операции.
Об этом сообщил губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", - сообщил Вячеслав Гладков.
Гладков добавил, что во время КТО могут проверять документы у физических лиц, а также приостанавливать деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.