



В Белгородской области РФ сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

В Алексеевском округе Белгородской области России 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.



Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По информации Гладкова, авария произошла у вокзала в Алексеевском районе, а вагоны были пустыми и направлялись к станции одного из предприятий.



По его словам, как всегда, в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают оперативные службы.



