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В Белгородской области РФ сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
11.06.2023 08:27 Ирина Демьянова

В Белгородской области РФ сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

В Алексеевском округе Белгородской области России 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова, авария произошла у вокзала в Алексеевском районе, а вагоны были пустыми и направлялись к станции одного из предприятий.

По его словам, как всегда, в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают оперативные службы.

 

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