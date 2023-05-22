



В Белгородской области проклинают губернатора: "бомбы падают", а укрытий нет

Сегодня на фоне масштабной атаки БПЛА по Белгородской области радиостанции региона запустили тревожные сообщения с призывами к эвакуации.



В это время местные жители пытались попасть в укрытие, чтобы спастись от обстрелов. Однако удалось это сделать далеко не всем.



В Сети всплыло видео, на котором можно увидеть, как жители области пытаются попасть в укрытие, но бомбоубежище заброшено и закрыто.



Из-за этого одна из женщин начала вслух проклинать губернатора области Вячеслава Гладкова, который, по ее словам, украл деньги и не подготовил укрытия.



"Передайте тому Гладкову, что он ***арас. Надо мной бомбы падают!",- говорит женщина.