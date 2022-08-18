



В Белгородской области полыхает склад боеприпасов

В России вновь загорелись склады с боеприпасами.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В связи с пожаром, началась эвакуация жителей двух сел.

"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние", - сообщил он.

По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается.