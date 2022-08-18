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В Белгородской области полыхает склад боеприпасов
18.08.2022 20:37 Алина Груднева

В Белгородской области полыхает склад боеприпасов

В России вновь загорелись склады с боеприпасами.

 
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
 
В связи с пожаром, началась эвакуация жителей двух сел. 
 
"В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние", - сообщил он.
 
По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается.

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