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В Белгородской области отменили режим "контртеррористической операции"
23.05.2023 18:10 Алина Груднева

В Белгородской области отменили режим "контртеррористической операции"

Власти Белгородской области решили отменить режим "контртеррористической операции", введенный из-за прорыва "диверсантов".

Об этом вечером, 23 мая, объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован", - сообщил он.

Режим КТО ввели накануне вечером, а отменен после заявлений о том, что "прорыв ДРГ был пресечен", а сами "диверсанты" оттеснены и "ликвидированы". Он действовал меньше суток.

 

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