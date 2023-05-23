



В Белгородской области отменили режим "контртеррористической операции"

Власти Белгородской области решили отменить режим "контртеррористической операции", введенный из-за прорыва "диверсантов".



Об этом вечером, 23 мая, объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.



"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области. Соответствующий документ опубликован", - сообщил он.



Режим КТО ввели накануне вечером, а отменен после заявлений о том, что "прорыв ДРГ был пресечен", а сами "диверсанты" оттеснены и "ликвидированы". Он действовал меньше суток.



