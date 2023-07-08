



В Белгородской области ночью раздавались взрывы и возник пожар

В городе Шебекино Белгородской области РФ прозвучали взрывы сегодня ночью, 8 июля. После взрывов возник пожар.



Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.



По его словам, город Шебекино Белгородской области был обстрелян реактивной системой залпового огня "Град". По предварительной информации, никто не пострадал.



Сообщается, что после обстрела произошло возгорание в районе центрального рынка, также загорелись овощная база и один автомобиль. Губернатор заявил, что спасатели тушат пожар и выясняют его последствия.

