



В Белгородской области неспокойно: Взрывы и танковый обстрел

Жители Белгорода сообщают о взрывах над городом. Предварительно, сработала система ПВО и был сбит вражеский беспилотник. Официальных комментариев пока не было, сведений о пострадавших нет.



Неизвестный БПЛА сегодня около полуночи залетел на территорию Белгородской области и атаковал здание пункта пропуска автомобилей через границу Шебекино, предположительно, минометными минами. Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.



Также сегодня ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка. По предварительным данным, это мог быть Т-64БВ или Т-72Б. Был атакован хутор Старый. Обстрел вёлся накануне в 11 утра, предположительно, со стороны Купянского района Харьковской области, около 2,5 километров от российской границы. Всего было выпущено 12 танковых снарядов калибра 125 мм. Никто не пострадал. Без разрушений.