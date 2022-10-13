В Белгороде раздались взрывы
Вечером, 13 октября, в российском Белгороде раздались новые звуки взрывов.
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам очевидцев, в одном из районов Белгорода вспыхнул пожар.
Также сообщается о взрывах в поселке Октябрьский в Белгородской области. По предварительным данным, горит сахарный завод. Информация о пострадавших уточняется.
Группировка путенского фаворита генерала лапина ебашит белгород в режиме нон-стоп— IgorGirkin (@GirkinGirkin) October 13, 2022
...тревожно pic.twitter.com/PfE3PE9j90
Курск снова бомбит Белгород pic.twitter.com/Ji1VVTwGqH— Вашингтонский Обком (@_Fashington) October 13, 2022
Что Белгород опять курит 😬😏 pic.twitter.com/cOrIVjhBW1— Maks_Nike 🇺🇦 (@MaksNike11) October 13, 2022
❗️#Белгород. Еще кадры пожара из Октябрьского.— Белгород новости (БНР News) (@belgorodnewsbnr) October 13, 2022
‼️ Люди! Остерегайтесь пожарников! Они сегодня уже одну женщину задавили. pic.twitter.com/Xc0c1whIUF