



В Белгороде раздались взрывы

Вечером, 13 октября, в российском Белгороде раздались новые звуки взрывов.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам очевидцев, в одном из районов Белгорода вспыхнул пожар.

Также сообщается о взрывах в поселке Октябрьский в Белгородской области. По предварительным данным, горит сахарный завод. Информация о пострадавших уточняется.

Группировка путенского фаворита генерала лапина ебашит белгород в режиме нон-стоп



...тревожно pic.twitter.com/PfE3PE9j90 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) October 13, 2022

Курск снова бомбит Белгород pic.twitter.com/Ji1VVTwGqH — Вашингтонский Обком (@_Fashington) October 13, 2022