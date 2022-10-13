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В Белгороде раздались взрывы
13.10.2022 19:41 Алина Груднева

В Белгороде раздались взрывы

Вечером, 13 октября, в российском Белгороде раздались новые звуки взрывов.

 
Об этом сообщают российские СМИ. 
 
По словам очевидцев, в одном из районов Белгорода вспыхнул пожар.
 
Также сообщается о взрывах в поселке Октябрьский в Белгородской области. По предварительным данным, горит сахарный завод. Информация о пострадавших уточняется.

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