



В Белгороде прогремели новые взрывы: работает ПВО

Днем, 16 октября, в Белгороде вновь раздались звуки взрыва в районе аэропорта.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам местных жителей, в некоторых многоэтажных зданиях повылетали стекла.

Очевидцы сообщают, что в городе работает ПВО. Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что два человека ранены.