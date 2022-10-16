В Белгороде прогремели новые взрывы: работает ПВО
Днем, 16 октября, в Белгороде вновь раздались звуки взрыва в районе аэропорта.
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам местных жителей, в некоторых многоэтажных зданиях повылетали стекла.
Очевидцы сообщают, что в городе работает ПВО. Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что два человека ранены.
Белгород, район аэропорта, обстановка pic.twitter.com/fFx9zJ3dWw— IgorGirkin (@GirkinGirkin) October 16, 2022
Белгород, район аэропорта, обстановка https://t.co/hGhcYamUbx pic.twitter.com/nd4VrWG7dh— IgorGirkin (@GirkinGirkin) October 16, 2022