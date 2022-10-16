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В Белгороде прогремели новые взрывы: работает ПВО
16.10.2022 12:16 Алина Груднева

В Белгороде прогремели новые взрывы: работает ПВО

Днем, 16 октября, в Белгороде вновь раздались звуки взрыва в районе аэропорта.

 
Об этом сообщают российские СМИ.
 
По словам местных жителей, в некоторых многоэтажных зданиях повылетали стекла.
 
Очевидцы сообщают, что в городе работает ПВО. Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждает, что два человека ранены.

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