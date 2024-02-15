



В Белгороде новые бомбоубежища горожане превратили в отхожие места

В связи с неминуемым переходом войны на территорию нападающего в России стали делать какие-то подобия бомбоубежищ. Больше всех, безусловно начали страдать приграничные населенные пункты. Так, например, в город Белгород уже не раз прилетали снаряды как украинские, так и свои родные.



Администрация города побеспокоилась о горожанах и соорудила то там, то тут локальные бомбоубежища. Только они почему-то вышли больше похожи на бетонные будки, потому что все стоят на поверхности земли.



Итог этой инициативы вышел вполне российским. Под покровом ночи в город пробрались враги и превратили бомбоубежища в “бомбохранилища”. Ну, сделали это, понятно, иностранные враги, больше ж некому, причем неоднократно. И в связи с этими развивающимися стремительно событиями, работники городского управления по уборке общественной территории города Белгорода обратились к горожанам с просьбой - не гадить в бомбоубежищах.