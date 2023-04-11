



В Белгороде на территории аэропорта упал и взорвался беспилотник

В российском Белгороде на территории аэропорта имени Шухова в понедельник, 10 апреля, упал и взорвался неизвестный беспилотный летательный аппарат. Об этом 11 апреля со ссылкой на источники сообщили Telegram-канал Baza. Позже информацию о падении беспилотника подтвердило и российское государственное новостное агентство “РИА Новости” со ссылкой на экстренные службы.



По предварительным данным, пострадавших нет. Незначительные повреждения получили ограждения аэропорта, говорится в сообщении государственного информационного агентства.



По данным Baza, беспилотник самолетного типа с неизвестным взрывным устройством атаковал аэропорт. Взрывом повреждено ограждение и кабель сигнализации аэропорта.



Аэропорт Белгорода перестал принимать гражданские рейсы с 24 февраля 2022 – начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Приграничные с Украиной российские регионы – Белгородская, Брянская и Курская области – регулярно подвергаются обстрелам, в результате которых были разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.