В Белгороде из-за взрыва поврежден фасад многоэтажного дома и автомобиль
В Белгороде прогремел взрыв, поврежден фасад многоэтажного дома и автомобиль.
Очевидцы сообщили местным СМИ, что причиной взрыва на улице Есенина мог стать беспилотник. На опубликованных снимках видно, что повреждено несколько квартир.
Официальные власти пока не комментировали ситуацию. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее 13 августа Минобороны РФ трижды сообщало о сбитых беспилотниках. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что информации о пострадавших и разрушений при двух атаках на регион не поступало.