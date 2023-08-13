



В Белгороде из-за взрыва поврежден фасад многоэтажного дома и автомобиль

В Белгороде прогремел взрыв, поврежден фасад многоэтажного дома и автомобиль.



Очевидцы сообщили местным СМИ, что причиной взрыва на улице Есенина мог стать беспилотник. На опубликованных снимках видно, что повреждено несколько квартир.



Официальные власти пока не комментировали ситуацию. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее 13 августа Минобороны РФ трижды сообщало о сбитых беспилотниках. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что информации о пострадавших и разрушений при двух атаках на регион не поступало.