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В Белгороде из-за взрыва поврежден фасад многоэтажного дома и автомобиль
13.08.2023 18:55 Наталья Богинская

В Белгороде из-за взрыва поврежден фасад многоэтажного дома и автомобиль

В Белгороде прогремел взрыв, поврежден фасад многоэтажного дома и автомобиль.

Очевидцы сообщили местным СМИ, что причиной взрыва на улице Есенина мог стать беспилотник. На опубликованных снимках видно, что повреждено несколько квартир. 

Официальные власти пока не комментировали ситуацию. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее 13 августа Минобороны РФ трижды сообщало о сбитых беспилотниках. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что информации о пострадавших и разрушений при двух атаках на регион не поступало.

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