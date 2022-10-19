



В Белгороде горит подстанция: в городе частичный блэкаут

В российском Белгороде загорелась подстанция, часть города осталась без электричества.



Пожар произошел в Белгороде на подстанции "Южная", при этом местные жители не сообщали о взрывах.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию: "В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения. Без света остаются пока две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение потребуется полтора часа".



