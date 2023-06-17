



В Белгороде горела многоэтажка в элитном жилом комплексе

В Белгороде произошел сильный пожар в многоэтажном жилом доме, где загорелась крыша. Происшествие случилось ночью 17 июня в центре города. Предварительно, пострадавших нет.



Об этом сообщил губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.



Загоревшаяся высотка расположена в элитном жилом комплексе "Славянский" в районе Свято-Троицкого бульвара города.



На месте происшествия работают сотрудники МЧС, пламя на высоте пытаются потушить пожарные расчеты. Это осложнено тем, что пожарный кран не доставал до очага возгорания.



По словам российского чиновника, по предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше здания. На месте работают пожарные расчеты.



О возможных жертвах и пострадавших в настоящее время данных нет. Местные власти рассказали, что жильцов ЖК эвакуировали.



Позже белгородские МЧСники сообщили, что пожар был ликвидирован.



В соцсетях показали фото и видео мощного пожара на многоэтажке в Белгороде этой ночью.



Как сообщил губернатор, предварительно горел декоративный купол здания, и огонь "не распространился на квартиры".



"Предложили всем желающим временно расселиться. Люди хотят посмотреть на состояние квартир после ликвидации пожара. Причины произошедшего устанавливаются", - рассказал Гладков.







