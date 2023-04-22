



В Белгороде эвакуируют жителей из-за авиабомбы

В субботу, 22 апреля, в российском Белгороде нашли авиабомбу недалеко от места взрыва боеприпаса, который ранее был сброшен с истребителя СУ-34.



По данным росСМИ, об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, саперы обезвредят бомбу на полигоне. Несмотря на это, было принято решение об эвакуации жителей 17-ти многоквартирных домов в радиусе 200 метров от места обнаружения боеприпаса.



Гладков пояснил, что планируется вывезти около трех тысяч человек, для чего было выделено 90 единиц техники.



