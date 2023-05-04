



В Бельгии арестованы 7 человек по подозрению в подготовке теракта

Власти задержали семерых человек, большинство из которых чеченцы, по подозрению в планировании теракта в Бельгии, сообщает федеральная прокуратура.

В заявлении ведомства говорится, что подозреваемые еще не выбрали точную цель, но полиция все равно решила забрать их для допроса.



“Все они подозреваются в подготовке теракта в Бельгии, — говорится в сообщении. - Следственный судья на более позднем этапе решит, следует ли доставить их к нему и, возможно, выдаст ордер на арест”.



По данным федеральной прокуратуры, трое подозреваемых являются гражданами Бельгии. В заявлении ведомства говорится, что все семеро якобы принадлежали к группе “решительных сторонников” экстремистской группировки “Исламское государство”.



“Возможные обвинения — покушение на убийство, участие в деятельности террористической группы и подготовка теракта”, — говорится в заявлении.

