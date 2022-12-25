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В Беларуси загорелся завод "Нафтан"
25.12.2022 14:09 Алина Груднева

В Беларуси загорелся завод "Нафтан"

В белорусском Новополоцке вспыхнул резервуар с нефтепродуктами на территории нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан".

Об этом сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС республики.

По данным ведомства, загорелся резервуар РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6.  Днем пожарным удалось потушить огонь. На это понадобился час работы, при чем огонь не распространился за пределы конструкции резервуара.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
 

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