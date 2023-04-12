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В Беларуси банка с водой стала причиной пожара в квартире
12.04.2023 20:52 Наталья Богинская

В Беларуси банка с водой стала причиной пожара в квартире

В беларусском городе Ивье солнечные лучи и банка с водой стали причиной пожара в жилом помещении. Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Происшествие случилось во вторник. Около 11 часов спасателям стало известно, что на улице Молодежной в райцентре горит балкон на пятом этаже многоквартирного жилого дома. На момент прибытия бойцов МЧС балкон горел открытым пламенем. В квартире никого не было, о происшествии сообщили соседи. Пожар ликвидировали.

По информации МЧС, причиной пожара стала стеклянная банка с водой, стоявшая на балконе. Она сработал как линза, сфокусировав солнечные лучи на бумаге, которая впоследствии загорелась.

Спасатели отмечают, что стекло и солнце довольно часто становятся причиной пожаров не только на балконах, но и в лесных массивах. Более того, линзой может стать любая банка и осколок стекла и даже пластиковая бутылка с водой.

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