Новости » Происшествия
В Беларусь перебросили новый эшелон военных РФ
07.01.2023 21:33 Алина Груднева

В Беларусь перебросили новый эшелон военных РФ

В ночь на 7 января Россия перебросила в Беларусь очередной эшелон с российскими военными, состоящий примерно из 700-800 человек.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", это произошло примерно в 02:10 по минскому времени.

Уточняется, что эшелон с 15 пассажирскими вагонами проехал в направлении Беларуси через станцию "Смоленск". Он прибыл на станцию "Витебск". 

Предыдущий эшелон, по словам наблюдателей, в ночь на 6 января проехал по тому же маршруту. По предварительным данным, за два дня РФ перебросила в Витебск минимум 1400-1600 солдат.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы