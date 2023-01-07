



В Беларусь перебросили новый эшелон военных РФ

В ночь на 7 января Россия перебросила в Беларусь очередной эшелон с российскими военными, состоящий примерно из 700-800 человек.



По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", это произошло примерно в 02:10 по минскому времени.



Уточняется, что эшелон с 15 пассажирскими вагонами проехал в направлении Беларуси через станцию "Смоленск". Он прибыл на станцию "Витебск".



Предыдущий эшелон, по словам наблюдателей, в ночь на 6 января проехал по тому же маршруту. По предварительным данным, за два дня РФ перебросила в Витебск минимум 1400-1600 солдат.