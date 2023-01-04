



В Беэр-Шеве девочка угрожала покончить с собой, ученики кричали: прыгай, прыгай!

Ученица, пережившая жестокий бойкот в школе, в учебное время забралась на крышу здания средней школы в Беэр-Шеве и угрожала покончить жизнь самоубийством. В то время как учителя пытались убедить ее слезть, некоторые ученики школы записывали инцидент, призывая ее прыгнуть, и даже опубликовали видео. Министерство образования в ответ на это заявило: "Ученики собрались для обсуждения этого события".



В конце концов, членам педагогического коллектива удалось убедить ее слезть с крыши и не причинять себе вреда, но находившиеся там ученики распространили видео об этом событии в социальных сетях.



Необычное событие произошло во время учебного дня, когда ученица забралась на крышу здания школы, держа в руке нож и угрожая причинить себе вред. На школьный двор прибыла команда учителей, а вскоре после этого - полицейские и психологи. Многие ученики также пришли на школьный двор перед зданием и начали снимать происходящее, никто их не отводил, даже когда некоторые из них кричали, чтобы она спрыгнула.



Вскоре после этого события руководство школы распространило среди родителей письмо с просьбой проследить за тем, чтобы их дети не распространяли документацию по этому мероприятию. "Мы просим вас проследить за тем, чтобы ваш ребенок не распространял фотографии и видеозаписи из соображений личной скромности. Помимо морального и социального аспекта, это уголовное преступление". Это не помогло, и многие фото и видео с мероприятия циркулируют в социальных сетях.