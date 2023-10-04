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В Баварии ветеринар умер во время осеменения коровы
04.10.2023 03:27 Дара Киевская

В Баварии ветеринар умер во время осеменения коровы

В земле Бавария в общине Райстинг вызвали ветеринара на ферму, где содержатся 60 дойных коров.  

Специалист Андреас С. должен был искусственно оплодотворить домашних животных и для опытного ветеринарного врача это обычная рутинная процедура, пишет BILD. 

По словам владельца фермы, он услышал грохот на ферме и поспешил на помощь. В тот момент ветеринар стоял рядом с коровой, но вскоре потерял сознание. Вероятно, до этого момента корова толкнула ветеринара. Полиция проводит расследование.

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