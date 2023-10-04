



В Баварии ветеринар умер во время осеменения коровы

В земле Бавария в общине Райстинг вызвали ветеринара на ферму, где содержатся 60 дойных коров.



Специалист Андреас С. должен был искусственно оплодотворить домашних животных и для опытного ветеринарного врача это обычная рутинная процедура, пишет BILD.



По словам владельца фермы, он услышал грохот на ферме и поспешил на помощь. В тот момент ветеринар стоял рядом с коровой, но вскоре потерял сознание. Вероятно, до этого момента корова толкнула ветеринара. Полиция проводит расследование.