



В Бат-Яме ребенок захлебнулся в ванной

В Бат-Яме произошла трагедия - маленький ребенок из семьи новых репатриантов пострадал во время купания в ванной.



Когда медики прибыли на место происшествия, 7-месячный ребенок был без сознания, а родители оказывали ему первую помощь. Специалистам пришлось срочно эвакуировать ребенка в больницу.



"Когда мы вошли в квартиру, мы увидели 7-месячного ребенка без сознания. Члены семьи оказывали ему первую помощь и делали массаж сердца. Однако у него не было пульса и он не дышал. Мы немедленно приступили к расширенным и длительным реанимационным мероприятиям, даже во время эвакуации его в больницу. Сейчас врачи продолжают бороться за его жизнь", - рассказал один из фельдшеров.