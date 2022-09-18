



В Бат-Ям сгорела квартира, в которой была нарколаборатория

В Бат-Ям сгорела квартира, в которой, как выяснилось, была нарколаборатория.

Пожар вспыхнул на третьем и последнем этаже здания.

Полицейские, прибывшие на место происшествия для выяснения причин пожара, обнаружили в квартире действующую нарколабораторию с веществом, предположительно похожим на марихуану.

Конфискованы десятки растений марихуаны общим весом 11 кг, а также большое количество оборудования.

Арендатором квартиры оказался 53-летний мужчина. Его задержали и доставили на допрос.