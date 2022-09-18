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В Бат-Ям сгорела квартира, в которой была нарколаборатория
18.09.2022 12:17 Алина Груднева

В Бат-Ям сгорела квартира, в которой была нарколаборатория

В Бат-Ям сгорела квартира, в которой, как выяснилось, была нарколаборатория.

 
Пожар вспыхнул на третьем и последнем этаже здания.
 
Полицейские, прибывшие на место происшествия для выяснения причин пожара, обнаружили в квартире действующую нарколабораторию с веществом, предположительно похожим на марихуану.
 
Конфискованы десятки растений марихуаны общим весом 11 кг, а также большое количество оборудования. 
 
Арендатором квартиры оказался 53-летний мужчина. Его задержали и доставили на допрос. 

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