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В Бат-Ям ребенок упал с высоты трех этажей
09.05.2023 13:17 Алина Груднева

В Бат-Ям ребенок упал с высоты трех этажей

Днем, 9 мая, в Бат-Ям шестилетний мальчик упал с высоты трех этажей.

Ребенок получил тяжелые травмы.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в больницу Ихилов со множественными травмами.

"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели мальчика во дворе, который был в сознании и страдал от мультисистемнох повреждений. Мы оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии", - сказано в заявлении MDA.
 

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