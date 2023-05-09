



В Бат-Ям ребенок упал с высоты трех этажей

Днем, 9 мая, в Бат-Ям шестилетний мальчик упал с высоты трех этажей.



Ребенок получил тяжелые травмы.



Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили его в больницу Ихилов со множественными травмами.



"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели мальчика во дворе, который был в сознании и страдал от мультисистемнох повреждений. Мы оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии", - сказано в заявлении MDA.

