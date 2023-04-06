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В Бат-Ям подросток упал с четырехметровой высоты
06.04.2023 17:31 Алина Груднева

В Бат-Ям подросток упал с четырехметровой высоты

Днем, 6 апреля, в Бат-Ям с высоты четырех метров упал 11-летний мальчик.

Он получил травмы средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия медики оказали подростку экстренную помощь и доставили его в больницу Ихилов в Тель-Авиве.

"Мы увидели дыру в крыше, а когда поняли, что он внутри здания, туда ворвалась команда пожарно-спасательной службы и спасла его. У него были ушибы на конечностях. После оказания первой помощи мы эвакуировали его для дальнейшего лечения в больницу. Его состояние оценивается как стабильное", - отметили в MDA.

 

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