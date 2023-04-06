



В Бат-Ям подросток упал с четырехметровой высоты

Днем, 6 апреля, в Бат-Ям с высоты четырех метров упал 11-летний мальчик.



Он получил травмы средней степени тяжести.



Прибывшие на место происшествия медики оказали подростку экстренную помощь и доставили его в больницу Ихилов в Тель-Авиве.



"Мы увидели дыру в крыше, а когда поняли, что он внутри здания, туда ворвалась команда пожарно-спасательной службы и спасла его. У него были ушибы на конечностях. После оказания первой помощи мы эвакуировали его для дальнейшего лечения в больницу. Его состояние оценивается как стабильное", - отметили в MDA.



