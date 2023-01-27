



В Бат-Ям грузовик сбил пешехода: состояние критическое

В пятницу, 27 января, грузовик сбил в Бат-Ям пешехода.



45-летний мужчина получил тяжелые травмы.



Прибывшие на место происшествия медики оказали ему экстренную помощь и эвакуировали его в больницу "Вольфсон", проводя по дороге сердечно-легочную реанимацию. Состояние пострадавшего оценивается как критическое.



"Пострадавший лежал на полосе общественного транспорта рядом с личным автомобилем и в нескольких метрах от грузовика. У него были мультисистемные травмы, он находился без сознания", - сообщили медики.