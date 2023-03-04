



В Бат-Ям дорожный спор перерос в драку

В Израиле насилие на дорогах продолжает набирать обороты.



В субботу, 4 марта, в Бат-Ям произошла стычка между двумя водителями.



Ссора переросла в драку, в результате чего 47-летний житель города получил травмы средней степени тяжести. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили его в больницу Ихилов.



В свою очередь, 51-летний житель Холона, который нанес пострадавшему телесные повреждения, был задержан. Его отправили на допрос. По факту происшествия начато расследование.