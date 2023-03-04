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В Бат-Ям дорожный спор перерос в драку
04.03.2023 16:16 Алина Груднева

В Бат-Ям дорожный спор перерос в драку

В Израиле насилие на дорогах продолжает набирать обороты.

В субботу, 4 марта, в Бат-Ям произошла стычка между двумя водителями.

Ссора переросла в драку, в результате чего 47-летний житель города получил травмы средней степени тяжести. Пострадавшему оказали первую помощь и доставили его в больницу Ихилов.

В свою очередь, 51-летний житель Холона, который нанес пострадавшему телесные повреждения, был задержан. Его отправили на допрос. По факту происшествия начато расследование.

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