



В Барселоне задержали вандала, который рисовал Z-символику на памятниках

В Барселоне правоохранители задержали вандала, который нарисовал Z-символику на местных исторических достопримечательностях. Им оказался 56-летний гражданин Украины российского происхождения, сообщила пресс-служба полиции Каталонии.



По данным правоохранителей, вандал в течение сентября и октября нарисовал несколько граффити с символом "Z", свастикой и угрозами на русском языке.



Его рисунки обнаружили на здании, где находится украинская ассоциация "Джерело" и фасаде кафедрального собора Барселоны.



В результате расследования выяснилось, что подозреваемый опубликовал в своих соцсетях фото с его граффити сразу после нанесения, чтобы добиться более широкой огласки.



"11 октября в районе Побленоу появились новые граффити, которые включали угрожающие тексты по отношению к украинскому народу и россиянам, которые проживают в Барселоне и выступают против вторжения в Украину", - рассказывают в полиции.



Вандала уже предъявили обвинения в двух преступлениях.