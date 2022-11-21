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В Барселоне продолжаются массовые беспорядки
21.11.2022 18:00 Наталья Богинская

В Барселоне продолжаются массовые беспорядки

В столице Каталонии Барселоне возобновились массовые протесты. На улицы вышли тысячи людей. Впоследствии мирная акция переросла в беспорядки, сообщает El Pais.

В частности, радикально настроенные протестующие перекрыли улицы, свалили мусор в кучу и подожгли его. Также они разбили витрину одного из банков и подожгли стулья уличного кафе, бросив их на дорогу.

Полиция принимает меры, чтобы предотвратить столкновения между ультраправыми и сторонниками независимости Каталонии.


Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюремному заключению от девяти до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.

Обвинительные приговоры сторонникам независимости Каталонии привели к масштабным протестам в ряде городов региона. За две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек

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