



В Бангкоке объявлено предупреждение о наводнении из-за проливных дождей

Пятнадцать районов Бангкока пострадали от сильного дождя в среду, сообщил Центр борьбы с наводнениями столичной администрации Бангкока.



В районе Лат Крабанг, недалеко от бангкокского аэропорта Суварнабхуми, зафиксировано наибольшее количество осадков — 62,5 мм.



По прогнозам синоптиков, дожди продлятся до пятницы в Бангкоке и близлежащих провинциях Прачинбури, Накхоннайок и Чаченгсао, а в некоторых районах ожидается ураганный ветер.



Тайский метеорологический департамент предупредил жителей, что возможны наводнения и чтобы они остерегались больших деревьев и незакрепленных рекламных щитов, которые могут упасть в сырую и ветреную погоду, и посоветовал фермерам подготовиться, чтобы предотвратить повреждение урожая.



Кроме того выпущено штормовое предупреждение для судоходства. Ожидается, что высота волн может достигать двух и даже трех метров.