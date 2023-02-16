В Бангкоке объявлено предупреждение о наводнении из-за проливных дождей
Пятнадцать районов Бангкока пострадали от сильного дождя в среду, сообщил Центр борьбы с наводнениями столичной администрации Бангкока.
В районе Лат Крабанг, недалеко от бангкокского аэропорта Суварнабхуми, зафиксировано наибольшее количество осадков — 62,5 мм.
По прогнозам синоптиков, дожди продлятся до пятницы в Бангкоке и близлежащих провинциях Прачинбури, Накхоннайок и Чаченгсао, а в некоторых районах ожидается ураганный ветер.
Тайский метеорологический департамент предупредил жителей, что возможны наводнения и чтобы они остерегались больших деревьев и незакрепленных рекламных щитов, которые могут упасть в сырую и ветреную погоду, и посоветовал фермерам подготовиться, чтобы предотвратить повреждение урожая.
Кроме того выпущено штормовое предупреждение для судоходства. Ожидается, что высота волн может достигать двух и даже трех метров.