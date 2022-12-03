



В Бахрейне начались протесты накануне визита президента Израиля

Сотни демонстраций против визита президента Израиля всколыхнули Бахрейн в пятницу. Демонстранты несли плакаты с портретом Герцога и надписью на иврите "Вам не рады" и "Выгнать сионистов с нашей земли".



В ходе своего визита президент встретится с королем Бахрейна и рядом местных чиновников в столице Манаме. Кроме того, Герцог также встретится с членами еврейской общины Бахрейна и посетит Управление экономического развития страны в сопровождении представителей ведущих экономических структур Израиля. ШАБАК решил значительно усилить безопасность Герцога из-за призывов проиранской оппозиции Бахрейна бойкотировать и сорвать визит израильского президента.



В Бахрейне есть небольшая еврейская община, и власти проявляют к ней толерантное отношение и даже резервируют для нее место в парламенте, несмотря на малочисленность еврейского населения. Один из членов общины, адвокат Хода Эзра Ибрагим Ноно, даже был послом Бахрейна в США, а затем и в Канаде.



Бахрейн, "младший брат" Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, имел неофициальные отношения с Израилем еще до подписания Авраамских соглашений и на протяжении десятилетий считался одной из самых умеренных арабских стран в отношении Израиля. Обе страны обединяет иранская угроза, что способствует их тесным отношениям, которые, согласно зарубежным публикациям, на протяжении многих лет включали сотрудничество в области безопасности.



В 2013 году Бахрейн объявил "Хизбаллу" террористической организацией и стал первой арабской страной, сделавшей это, несмотря на то, что большинство ее населения составляют шииты, которые религиозно близки к "Хизбалле". Год спустя Бахрейн был единственной страной в Персидском заливе, которая выступила с заявлением, осуждающим нападение на синагогу в районе Хар-Ноф в Иерусалиме, в результате которого были убиты шесть израильтян.



В 2016 году королевство направило делегацию на похороны президента страны и бывшего премьер-министра Шимона Переса, а в 2018 году министр иностранных дел Бахрейна заявил, что не видит проблем в переносе американского посольства в Иерусалим. В том же году Бахрейн публично поддержал широкомасштабную атаку ЦАХАЛа на иранские объекты в Сирии после запуска ракет по Голанским высотам.

Protests against the #Israeli president’s planned visit to #Bahrain & #Manama’s normalization deal with #TelAviv are continuing into Friday evening.



Peaceful demonstrations are being reported in numerous Bahraini towns & villages, including Karrana, Diraz, & Sitra. pic.twitter.com/r9ixAfxOop — LuaLuaTV (@LuaLuaEnglish) December 2, 2022