



В Азербайджане произошло мощное землетрясение

После полуночи, 4 июля, произошло мощное землетрясение магнитудой в 5,5 балла по шкале Рихтера в Азербайджане. Подземные толчки почувствовали жители Баку, Губы, Хачмаза, Сиазани, Сумгаита и прилегающих районах. Об этом сообщил Центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.



По данным Бюро исследования землетрясений, эпицентром стало Каспийское море. Местные СМИ пишут, что жители столицы, покинувшие свои дома, находятся на улицах, опасаясь повторных толчков.



"Информации о разрушениях и пострадавших нет", – отметили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.



Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 5,4 балла. По их данным, землетрясение произошло в 46 км от азербайджанского города Хачмаз, население которого составляет более 37 тысяч человек.



Эпицентр толчков находился на глубине 35 км.