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В Азербайджане назвали количество раненых в боях на границе с Арменией
17.09.2022 14:31 Ольга Белозерова

В Азербайджане назвали количество раненых в боях на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана назвало количество военных, получивших ранения в боях на границе с Арменией.

В ведомстве сообщили о 282 раненых азербайджанских военнослужащих в результате эскалации ситуации 12-14 сентября.

"Из 282 раненых военнослужащих в ряды армии после оказания первой медицинской помощи вернулись 43 человека, 115 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 103 человека - в состоянии средней тяжести, 21 человек - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. 

 

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