



В Австрии произошло ДТП с участием украинских дипломатов

В пятницу в Австрии произошло ДТП с участием украинских дипломатов.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на газету Kronen Zeitung.



В машину с туристами врезался автомобиль, в котором находились трое высокопоставленных сотрудников украинского посольства.



По данным издания, после ДТП водитель и один из пассажиров поменялись местами. Позже у водителя обнаружили 2,32 промилле алкоголя в крови.



В МИД Украины отреагировали: "Дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности".