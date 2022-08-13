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В Австрии произошло ДТП с участием украинских дипломатов
13.08.2022 22:21 Ольга Белозерова

В Австрии произошло ДТП с участием украинских дипломатов

В пятницу в Австрии произошло ДТП с участием украинских дипломатов.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

В машину с туристами врезался автомобиль, в котором находились трое высокопоставленных сотрудников украинского посольства.

По данным издания, после ДТП водитель и один из пассажиров поменялись местами. Позже у водителя обнаружили 2,32 промилле алкоголя в крови.

В МИД Украины отреагировали: "Дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности". 

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