



В Австрии конфисковали “гору” оружия и флагов у ультраправой банды байкеров

В четверг австрийские власти заявили, что они конфисковали сотни единиц оружия, боеприпасов и нацистских памятных вещей и арестовали шесть человек после рейдов на несколько помещений правоэкстремистской мотоциклетной банды Bandidos. Полиция обнаружила огромный тайник с оружием, в том числе около “35 единиц длинноствольного огнестрельного оружия, 25 пистолетов-пулеметов, 100 пистолетов, более тысячи компонентов оружия, 400 единиц сигнального оружия”.



Улов был сделан после 13 обысков домов в соседних провинциях Верхней и Нижней Австрии, проведенных в понедельник, говорится в заявлении МВД Австрии. Также было изъято более 10 000 патронов и гранатометы.



Нацистские памятные вещи, в том числе кинжалы, флаги, части обмундирования, бюсты и фотографии, также были обнаружены в домах подозреваемых, которые были заключены под стражу.



После того, как в конце 2022 года стало известно о планах мотоциклетной группы Bandidos MC по расширению присутствия в Австрии, власти начали следить за ними. Расследования были направлены на то, чтобы избежать потенциальных ожесточенных столкновений между Bandidos, имеющей всемирную сеть отделений, и их соперником Hells Angels MC, как это произошло в Швейцарии.



“Расследования показали, в какой степени правый экстремизм представлен в преступных мотоциклетных бандах”, – заявил глава Службы внутренней разведки (DSN) Омар Хайджави-Пиршнер.



Владение нацистскими памятными вещами является незаконным в Австрии, на родине Адольфа Гитлера.